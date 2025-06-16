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HABER /  DÜNYA

İran, İsrail televizyonlarına "tahliye" uyarısı yaptı

İran, İsrail televizyonlarına "tahliye" uyarısı yaptı

İran, İsraillilere ülkeyi terk etme, Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" uyarısında bulundu.

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İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin İsraillilere yönelik "tahliye" uyarısını içeren açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "İşgal altındaki toprakları terk edin ki yaşayabilesiniz." ifadesi kullanılırken, İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" çağrısı yapıldı.

İsrail de aynı şekilde İran devlet televizyonuna saldırmadan önce tahliye uyarısı yapmıştı. İran devlet televizyonunda yayımlanan bu uyarı da "misilleme" olarak yorumlandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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