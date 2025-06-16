BIST 9.350
DOLAR 39,38
EURO 45,64
ALTIN 4.286,12
HABER /  GÜNCEL

Feti Yıldız’dan İmamoğlu sloganlarına tepki: Eskiden mahcup olurlardı...

Feti Yıldız’dan İmamoğlu sloganlarına tepki: Eskiden mahcup olurlardı...

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma sonrası salondan alkış ve sloganlarla uğurlanan İmamoğlu’na yönelik MHP’li Feti Yıldız’dan eleştiri geldi; Yıldız, “Eskiden politikacılar bu suçlamalar karşısında mahcup olurdu, şimdi alkışlarla karşılanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına çıktı. 

Duruşmayı izleyenler İmamoğlu’nu “Türkiye seninle gurur duyuyor” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla uğurladı.

FETİ YILDIZ'DAN JET YORUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, duruşma salonundaki alkış ve sloganlarına tepki gösterdi.

X hesabından açıklama yapan Yıldız, "Bu tip suçlama yapılan politikacılar eskiden Hakim huzuruna veya kamuoyu önüne çıktığında; biraz utangaç, çokça mahcup olarak yere bakarlardı. Şimdi Maşallah! Sloganlar, zılgıtlar, alkışlar..." dedi.

Yıldız'ın tam açıklaması şöyle:

"'Yüz kızartıcı suçlar' terim olarak son yıllarda sık kullanılmıyor .

Ceza Kanunumuzda da suç kategorisi olarak bulunmuyor.

Ama,

Suç olmaktan çıkmış değil.

Anayasa  ve Özel Kanunlarda Yüz Kızartıcı Suçlar tanımlaması mevcut.

Mesela;

Görevi kötüye kullanma,

Resmi evrakta sahtecilik

Rüşvet, 

İhaleye fesat karıştırmak,  

Edimin ifasına fesat karıştırmak, 

İrtikap,  

Zimmet,

Dolandırıcılık, 

Hileli iflas gibi suçlar…yüz kızartıcı suçlardır.

Bu tip suçlama yapılan politikacılar eskiden Hakim huzuruna veya kamuoyu önüne çıktığında ;

biraz utangaç, çokça mahcup olarak yere bakarlardı.

İçine düştüğü duruma ,şaşkın tavırlarına insanlar üzülürdü. 

Utanmanın da bir nimet olduğu görülürdü.

Şimdi Maşallah ..!.

Sloganlar, zılgıtlar, alkışlarla …."

ÖNCEKİ HABERLER
İran, İsrail televizyonlarına "tahliye" uyarısı yaptı
İran, İsrail televizyonlarına "tahliye" uyarısı yaptı
Kılıçdaroğlu'nun avukatından Özgür Özel'e 'kurultay' yalanlaması
Kılıçdaroğlu'nun avukatından Özgür Özel'e 'kurultay' yalanlaması
Altun’dan İsrail’e sert tepki: Medya kuruluşunu vurmak katliamdır
Altun’dan İsrail’e sert tepki: Medya kuruluşunu vurmak katliamdır
Beşiktaş’ta 'şampiyonluk alameti' gerçekleşti
Beşiktaş’ta 'şampiyonluk alameti' gerçekleşti
UEFA’da Türk temsili güçlendi! Ali Koç'a yeni görev
UEFA’da Türk temsili güçlendi! Ali Koç'a yeni görev
İtalya'da liselerde öğrencilerin cep telefonu kullanması yasaklandı
İtalya'da liselerde öğrencilerin cep telefonu kullanması yasaklandı
Galatasaray'dan bir transfer daha! Resmi imza atıldı
Galatasaray'dan bir transfer daha! Resmi imza atıldı
THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları uzattı
THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları uzattı
İsrailli yayıncıdan İran için dikkat çeken yorum: Sadece konuşuyor...
İsrailli yayıncıdan İran için dikkat çeken yorum: Sadece konuşuyor...
ABD'den vatandaşlarına: İran'ı terk edin
ABD'den vatandaşlarına: İran'ı terk edin
Trump: Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz
Trump: Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz
Bakan Fidan ve Al Nahyan'dan kritik telefon görüşmesi
Bakan Fidan ve Al Nahyan'dan kritik telefon görüşmesi