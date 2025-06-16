Feti Yıldız’dan İmamoğlu sloganlarına tepki: Eskiden mahcup olurlardı...

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma sonrası salondan alkış ve sloganlarla uğurlanan İmamoğlu’na yönelik MHP’li Feti Yıldız’dan eleştiri geldi; Yıldız, “Eskiden politikacılar bu suçlamalar karşısında mahcup olurdu, şimdi alkışlarla karşılanıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına çıktı.

Duruşmayı izleyenler İmamoğlu’nu “Türkiye seninle gurur duyuyor” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla uğurladı.

FETİ YILDIZ'DAN JET YORUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, duruşma salonundaki alkış ve sloganlarına tepki gösterdi.

X hesabından açıklama yapan Yıldız, "Bu tip suçlama yapılan politikacılar eskiden Hakim huzuruna veya kamuoyu önüne çıktığında; biraz utangaç, çokça mahcup olarak yere bakarlardı. Şimdi Maşallah! Sloganlar, zılgıtlar, alkışlar..." dedi.

Yıldız'ın tam açıklaması şöyle:

"'Yüz kızartıcı suçlar' terim olarak son yıllarda sık kullanılmıyor .

Ceza Kanunumuzda da suç kategorisi olarak bulunmuyor.

Ama,

Suç olmaktan çıkmış değil.

Anayasa ve Özel Kanunlarda Yüz Kızartıcı Suçlar tanımlaması mevcut.

Mesela;

Görevi kötüye kullanma,

Resmi evrakta sahtecilik

Rüşvet,

İhaleye fesat karıştırmak,

Edimin ifasına fesat karıştırmak,

İrtikap,

Zimmet,

Dolandırıcılık,

Hileli iflas gibi suçlar…yüz kızartıcı suçlardır.

Bu tip suçlama yapılan politikacılar eskiden Hakim huzuruna veya kamuoyu önüne çıktığında ;

biraz utangaç, çokça mahcup olarak yere bakarlardı.

İçine düştüğü duruma ,şaşkın tavırlarına insanlar üzülürdü.

Utanmanın da bir nimet olduğu görülürdü.

Şimdi Maşallah ..!.

Sloganlar, zılgıtlar, alkışlarla …."