İran İsrail'e füze saldırısı başlattı Tel Aviv'den dumanlar yükseliyor

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar beşinci gününde de sürüyor. İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre ise İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonları, personellerine derhal tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi.

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İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine ve füze üslerine düzenlediği saldırılarla başlayan yeni süreçte, iki ülke arasında karşılıklı saldırılarına devam ediyor. Genelde geceleri İsrail'i vuran İran, bu kez sabahın ilk saatlerinde vurdu. Tel Aviv'den dumanlar yükseliyor.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı. Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi. İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

Reuters'ın haberine göre ise İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonları, personellerine derhal tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi.

Doğrudan zararlar için 14 bin bildirim alındı

Haaretz gazetesi, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İran'ın füze saldırılarına ilişkin açıklamalarına yer verdi. Smotrich, emlak vergisi ekiplerinin, İran saldırıları nedeniyle oluşan doğrudan zararlar için yaklaşık 14 bin bildirim aldığını ifade etti.

Maliye Bakanı Smotrich, İran'ın İsrail'le yönelik misilleme saldırılarında, 24 binanın ciddi hasar gördüğünü ve yıkılacağını, 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiğini kaydetti.

İran'dan atılan füzelerden ikisi İsrail'in orta kesimlerine isabet etti

İran'ın bu sabah düzenlediği misilleme saldırılarında attığı füzelerden ikisinin İsrail'in orta kesimlerine isabet ettiği ve 10 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın düzenlediği misillemede ülkeye yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını belirtti.

NETANYAHU: HAMANEY ÖLÜRSE BİTER İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu. Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı. Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.

İsrail ve İran savaşı bilançosu

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.