İsrail-İran çatışması sonrası altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş 'ilginç bir şey oldu' diyerek açıkladı
Orta Doğu'da yaşananlar yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın-çeyrek altın fiyatı merak edilirken, İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 350 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından 4 bin 328 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 150 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 510 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,5 azalışla 3 bin 417 dolardan işlem görüyor.
Orta Doğu'da artan jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalarda artık anlaşmanın zamanının geldiğini söylemesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.