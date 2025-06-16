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İsrail-İran çatışması sonrası altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş 'ilginç bir şey oldu' diyerek açıkladı

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İsrail-İran çatışması sonrası altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş 'ilginç bir şey oldu' diyerek açıkladı

Orta Doğu'da yaşananlar yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın-çeyrek altın fiyatı merak edilirken, İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İsrail-İran çatışması sonrası altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş 'ilginç bir şey oldu' diyerek açıkladı - Resim: 1

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü  4 bin 350 liradan tamamladı. 

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İsrail-İran çatışması sonrası altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş 'ilginç bir şey oldu' diyerek açıkladı - Resim: 2

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından 4 bin 328 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 150 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 510 liradan satılıyor.

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İsrail-İran çatışması sonrası altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş 'ilginç bir şey oldu' diyerek açıkladı - Resim: 3

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,5 azalışla 3 bin 417 dolardan işlem görüyor.

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İsrail-İran çatışması sonrası altın fiyatlarına bakın! İslam Memiş 'ilginç bir şey oldu' diyerek açıkladı - Resim: 4

Orta Doğu'da artan jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalarda artık anlaşmanın zamanının geldiğini söylemesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

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