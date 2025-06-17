BDDK'den Galata Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Galata Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

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BDDK'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Galata Varlık Yönetim AŞ'ye, Bankacılık Kanunu’nun 143’üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 12 Aralık 2024'te verilmişti.