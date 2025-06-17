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Suriye hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

Suriye hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

İsrail-İran gerilimi tırmanırken Şam yönetimi hava sahasını kapattı. Sivil uçuşlara getirilen geçici yasak yarın sabah 05.00’e kadar sürecek.

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İsrail ve İran arasındaki gerilimin hava saldırılarına dönüşmesiyle birlikte Suriye, güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının yarın saat 05.00’e kadar sivil uçuşlara kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada, gelişmelerin teknik ve idari ekipler tarafından anlık olarak takip edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, bölgedeki artan çatışma ihtimali nedeniyle alınan önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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