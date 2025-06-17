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Pezeşkiyan: Her saldırıya aynı sertlikte karşılık veririrz

Pezeşkiyan: Her saldırıya aynı sertlikte karşılık veririrz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırılara aynı sertlikte karşılık vereceklerini ve gerilim istemediklerini ancak sessiz de kalmayacaklarını belirtti.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yöneltilecek herhangi bir saldırıya eşdeğer bir karşılık verileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair sosyal medya üzerinden açıklama yapan Pezeşkiyan, İran'ın çatışmayı başlatan taraf olmadığını ifade ederek, “Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Savaş başlatan biz değiliz ama Siyonist rejimin işlediği suçlara güçlü şekilde karşılık vereceğiz. İran’a hangi düzeyde saldırı yapılırsa, aynı şekilde yanıt vereceğiz. Gerilimin büyümesini istemiyoruz ancak İran’ın egemenliğini hedef alan her türlü saldırıya karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

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