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7 yıldır aranan FETÖ zanlısı İshak Uysal tutuklandı! Roketsan'dan sorumluymuş

7 yıldır aranan FETÖ zanlısı İshak Uysal tutuklandı! Roketsan'dan sorumluymuş

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında 7 yıldır firari olan ve örgüt içinde "sohbet imamı" ile "Roketsan sorumlusu" gibi çeşitli görevler üstlendiği öne sürülen İshak Uysal, Arnavutköy'de yakalanarak tutuklandı.

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında 7 yıldır aranan firari İshak Uysal, yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY kapsamındaki davalarda firari olarak bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan İshak Uysal'ın 7 yıldır firari durumda olduğu anlaşıldı.

Roketsan sorumlusuymuş
Şüpheli hakkında, ByLock kullandığı, kod adı olduğu, örgütün sözde "sohbet imamı, bölge imamı, Türk Telekom bilişim imamı, kurum imamı" olduğu, örgütün Roketsan'dan sorumlu müdür yardımcılığı yaptığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" gibi ünvanlarla faaliyet yürüttüğüne ilişkin 14 farklı beyan bulunduğu belirlendi.

İstanbul'da olduğu tespit edilen şüpheli, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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