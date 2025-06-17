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İstanbul'un ilk lüks butik AVM'si olan Prestige Mall kapanıyor

İstanbul'un ilk lüks butik AVM'si olan Prestige Mall kapanıyor

Türkiye'de ilk kez 'lüks ve butik' konseptiyle açılan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kapatılıyor. İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde bulunan ve 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulu dev AVM, 2007 yılında ziyaretçilere kapılarını açmıştı. Haber Merkezi

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İSTANBUL Bahçeşehir ilçesinin Gölet bölgesinde yer alan ve 18 yıldır kesintisiz faaliyet yürüten Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, haziran ayının sonu itibarıyla kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. 

15 gün içinde mağazalar çıkacak
Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Türkiye’nin ilk lüks ve butik konseptte tasarlanan alışveriş merkezlerinden Prestige Mall, içerisinde yer alan mağazalardan File Market, haftasonu itibarıyla kepenk indirirken, kalan 10-15 civarındaki mağaza da haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek.

AVM'leri zorlayan online alışveriş
Türkiye genelinde sayıları 450’ye yaklaşan alışveriş merkezi (AVM) sektörü, son yıllarda ciddi bir dönüşüm baskısıyla karşı karşıya. Pandemi sonrasında hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren AVM’leri zora soktu. Bugün bu merkezlerden yaklaşık 50’si, ayakta kalmak için gerekli olan doluluk oranına ulaşamıyor. Uzmanlara göre bu tablonun temelinde, AVM’lerin marka karmasını doğru oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterinin değişen beklentilerine yanıt verememesi yatıyor.

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