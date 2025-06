Mehmet Akif Ersoy İsrail'i anlattı 'Sarı Öküz'ü vermeyecekti Müslümanlar

Habertürk Genel Yayınr Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında aslanların yalanlarına kanıp kendi sonlarını hazırlayan öküz sürüsünün anlatıldığı 'Sarı Öküz' masalının İsrail eliyle Ortadoğu'da nasıl gerçeğe dönüştüğünü paylaştı.

İran-İsrail savaşı 5. gününde tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail'in vahşi saldırıları devam ederken olayın bugünlere nasıl gelindiğini, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Habertürk ana haber bülteninde tüm çıplaklığıyla anlattı.

Rahmetli Erbakan bugün yaşadığımız şeyleri olabilecekleri çok da tam da böyle anlatmıştı.

Irak işgal edildi Kaddafi dedi ki 'Saddam'ın kellesini Araplar vermeyecekti birgün Saddam'ın başına gelen hepimizin başına gelecek' dedi. Sonra kendi kafasını kopattılar.

Irak Amerikalılar tarafından işgal edilirken İran bunu fırsat bilip arka bahçesi yaptı aklınca.

Son 30 yıla bakalım. Güçsüz devletler olmalı bölgede denildi. Irak önce parcalandı, sonra Libya parçalandı. Sonra Yemen ortadan kaldırıldı. Sonra Suriye iç savaşın pençesine düştü. Yeni rejimin elinde ne silah kaldı ne uçak İsrail hepsini imha etti.

Sonra hep ne dedik 'İran'a gelecek sıra' dedik. 2026'da bekliyorduk 2025'te geldi. Sonra nereye gelecek diyoruz bu tehlike bize yaklaşıyor. Tuhaf bir şekilde önleyemiyoruz. Çünkü herkesin bir başka çıkarı var bu coğrafya birbirine öfkesi var.

Türkiye'de İranlılarla sohbet ettiğinizde 'İsrail vursun hamaney'i hedef alsın hatta rejimi devirsin' diyor. Bilmiyor ki günün sonunda ona bırakmayacaklar bu meseleyi konu zaten sadece rejim değil.

Meselenin buralara geleceğini yıllar önce çokca anlatanlar oldu.

Gazze'de İsrail operasyon yaparken Hizbullah 'biz yeterince destek oluyoruz dedi karışmadı. İsrail önce orayı halletti sonra kuzeyi.

Sarı Öküz'ü vermeyecektik hikayesi var ya o çok gerçek bir hikaye daha gidiyor. Hizbullah'ı ciddi şekilde sönümlendirdi. Sonra döndü İran'a operasyona başladı. İran zaten Suriye'de sünni dünyasının tepkisini toplamıştı. Burada herkesi önce bir takım hatalarından yanlışlarından malzeme çok çünkü. İçimizi iyi biliyorlar dağıttı parçaladı. Dedim ya o Sarı Öküz'ü vermeyecekti Müslümanlar."

Sarı Öküz masalı nedir?

Aslanların niyetini göremeyip gaflete düşen öküzlerin yok oluşunun anlatıldığı 'Sarı öküz' masalı, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un gündeme getirmesiyle yeniden merak konusu oldu. İşte bugünlerde yeniden araştırılan o 'Sarı Öküz' masalı:

"Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir zamanlar bir büyük otlakta öküz sürüsü yaşarmış. Yaşarmış yaşamalarına da civardaki aslanlar öküzleri bir türlü rahat bırakmazmış. Sürekli öküz sürüsüne saldırırlarmış. Ee, öküz dediğin de öyle yabana atılır hayvan olmadığından bir araya gelir aslanlara karşı birlik olurlar, birkaç sıyrıkla saldırıyı atlatırlarmış. Gün geçtikçe aslanları bir kaygı almış, gitgide güçten düşmüşler.



“Herhalde bize bu otlağı terk etmek düşüyor” demiş içlerinden biri.

“Evet” diye tasdik etmiş diğerleri. Nereye gideriz diye düşünürlerken sürünün en çelimsiz, ama kurnaz mı kurnaz olan Topal Aslan söze girmiş.

“Hayır” demiş, “Hiçbir yere gitmiyoruz. Siz bana bırakın, ben hallederim bu işi.” Topal Aslan yanına bir iki aslan daha alarak öküzlerin yanına beyaz bayrak çekerek gitmiş. Öküzler bakmış aslanlar elinde beyaz bayrak geliyor yaklaşmışlar.

Topal aslan konuşmaya başlamış:

“Biliniz ki biz aslanlar barışçı bir milletiz. Hele öküzlerle hiçbir alıp vermediğimiz olamaz. Size defalarca saldırdık, ama niye biliyor musunuz? Hep o sizin aranızdaki Sarı Öküz yüzünden. Onun rengi öyle sizinkiler gibi değil ki. Gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Onu gördük mü ne kadar barışsever olduğumuzu unutup size saldırıyoruz ve sürünüze zarar veriyoruz. Yoksa bizim sizinle hiç bir alıp veremediğimiz yok. Onun yüzünden hepiniz zarar görüyorsunuz. Bunların hepsi Sarı Öküz’ün suçu. Verin onu bize, siz kurtulun, biz de barış içinde yaşayalım."

Öküzler aslanı dinlemiş. Boz Öküz diğer öküzlerle birlikte aslanların teklifini değerlendirmiş. Bir tek yaşlı Benekli Öküz “Olmaz” demiş ama kendini kimseye dinletememiş. Zavallı Sarı Öküz diğer öküzlerin kurtuluşu için aslanlara kurban edilmiş.

Uzunca bir süre öküz sürüsüne saldıran olmamış. Ama aslanlar sonra gene acıkmış. Topal Aslan yanına birkaç aslan daha alarak öküzlerin yanına gitmiş.

“Gördünüz ya biz aslanlar ne denli uysal milletiz. Doğru kararınız için sizi bir daha kutlamak isterim. Siz de huzur içindesiniz, biz de. Ne mutlu. Yalnız buraya bunları söylemek için gelmedim. Büyük bir problemimiz var."

“Ne?” diye sormuş Boz Öküz.

“Şu sizin Uzun Kuyruk” demiş Topal Aslan. “Öyle uzun bir kuyruğu var ki nereden baksak görünüyor. Gözümüz dönüyor, sürüye saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Bir onun suçu yüzünden korkarım hepiniz zarar göreceksiniz. Gelin onu bize verin. Sulh içinde yaşayalım”

Boz Öküz yine istişare yapmış sürünün diğer öküzleriyle. Yine sadece Benekli Öküz karşı çıkmış. Ama kimse onu dinlememiş. Hepsi “verelim gitsin” demişler. Uzun Kuyruk’u sürüden dışlamışlar. Uzun kuyruk çırpına çırpına aslanlara yem olmuş.

Aslanlar her geçen gün semirirken öküzler her geçen gün zayıflamış. Aslanlar küstahlaştıkça küstahlaşıyorlarmış. Artık bir sebep bile söyleme gereği bile duymadan “Verin bize şu öküzü yoksa karışmayız” diyorlarmış. Zavallı öküzlerin “Hayır” diyebilecek güçleri kalmamış. Hepsi birer birer aslanların pençesinde can vermiş. En sona Boz Öküz ve birkaç öküz kalmış.

“Ne oldu bize, ne zaman kaybettik bu savaşı aslanlara karşı, oysa ne kadar da güçlüydük?” diye sormuş biri Boz Öküz’e.

“Biz” demiş Boz Öküz pişmanlıkla titreyerek “Bu savaşı Sarı Öküz'ü verdiğimiz gün kaybettik.”