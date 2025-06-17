Sınır kapılarında yaz alarmı! Ticaret Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde sınır kapılarında yaşanan yoğunluğa karşı 2025 yılı için kapsamlı önlemler aldı. Kapıkule başta olmak üzere yoğun kullanılan sınır kapılarında personel takviyesi, altyapı genişletmesi ve 7/24 hizmet düzenlemeleriyle vatandaşların hızlı ve konforlu geçiş yapmaları hedefleniyor.

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Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yaz dönemi artan yolcu geçişlerine yönelik tedbirlerin alındığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, yaz tatili dönemlerinde ülkemize yabancı plakalı kara taşıtlarıyla gelmeleri sonucu, özellikle Haziran-Ağustos aylarında Yunanistan ve Bulgaristan’la olan sınır kapılarımızda yoğunluk yaşanmaktadır. Bu kapsamda, 2024 yaz döneminde hem Ticaret Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı tarafından personel takviyesi sağlanarak görevli sayıları artırılmış, vatandaşlarımızın yurda giriş ve çıkış işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması temin edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

2025 yaz döneminde de benzer yoğunluğun yaşanması öngörüldüğünden, özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin hızlandırılması ve vatandaşlarımızın işlemlerini konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

Personel takviyesi

•⁠ ⁠Diğer bölgelerden çok sayıda gümrük personeli takviyesi sağlanmıştır.

•⁠ ⁠Pasaport işlemlerinde görev alacak emniyet personeli sayısı da artırılarak, yolcu peronlarında tam kapasite çalışma sağlanmıştır.

•⁠ ⁠Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’nde yolcu giriş peron sayısı 12’den 24’e çıkarılmıştır.

•⁠ ⁠Tüm peronlar, gerekli emniyet personeli takviyesiyle faal hale getirilmiş, hem pasaport hem de gümrük işlemlerinin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

7/24 kesintisiz hizmet için düzenlemeler

•⁠ ⁠İş akışının aksamaması için Gümrük ve Emniyet personeline kumanya temin edilerek, 24 saat hizmetin sürekliliği sağlanmıştır.

•⁠ ⁠15 Haziran - 15 Eylül 2025 tarihleri arasında, tüm sınır kapılarımızdaki anlık yoğunluk durumuna ilişkin kamera görüntüleri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın erişimine sunulacaktır.

Canlı kamera uygulaması ile yoğunluk takibi

Kapıkule Gümrük Kapısında vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla:

•⁠ ⁠PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları konumlandırılmıştır.

•⁠ ⁠Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilave Saymanlık vezneleri açılmıştır.

Güvenlik ve sosyal alanlar

•⁠ ⁠Gümrük sahalarında Jandarma ve Emniyet birimlerince güvenlik önlemleri artırılmış,

•⁠ ⁠Vatandaşlarımız için dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama alanları oluşturulmuştur.

•⁠ ⁠Trafik düzenlemeleri kapsamında yol çizgileri, yön levhaları ve dubalarla saha içi geçişler düzenlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlarımızın yaz dönemi yolculuklarını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla tüm tedbirleri titizlikle almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, sınır kapılarımızı kullanacak vatandaşlarımızın sorunsuz bir geçiş yapabilmeleri için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir."