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Selçuk Tepeli Now TV'den gönderildi! Ayrılık sebebine bakın

Selçuk Tepeli Now TV'den gönderildi! Ayrılık sebebine bakın

Selçuk Tepeli'nin Now TV'deki Now Ana Haber sunuculuğu görevine son verildi. Ayrılık sebebinin 'özel hayat düzensizliği' olduğu öğrenildi. Tepeli cuma günü son bülteni sunacak.

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Selçuk Tepeli, Now TV'de (Fox TV) sunduğu Now Ana Haber programındaki görevinden ayrıldı. Oda TV'nin haberine göre Tepeli'nin ayrılık kararının, kanal yetkilileri tarafından "özel hayat düzensizliği" sebebiyle verildiği öğrenildi. Tepeli'nin cuma günü son bültenini sunması bekleniyor.

MEDYA KARİYERİNE ADIM ATIŞ

Tepeli'nin medya kariyeri yazılı basınla başladı. Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi önemli dergilerde yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi. Televizyon dünyasına geçişi ise Habertürk TV ile oldu. Burada hem genel yayın yönetmenliği yaptı hem de Ceyda Karan'la Eksen ve Gün Başlıyor gibi programları sundu.

FOX ANA HABER DÖNEMİ

Selçuk Tepeli'nin kariyerindeki en dikkat çekici dönem, 2020 yılında başladı. Fatih Portakal'ın ayrılmasının ardından Fox Ana Haber'in yeni yüzü oldu. 7 Eylül 2020'den itibaren Fox Ana Haber'i sunmaya başlayan Tepeli, program içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle de izleyicilerin beğenisini kazandı. 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ise "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" adlı özel bir programı da sunarak gündemi değerlendirdi.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul Silivri'de doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, Fransa IEP Rennes'de Avrupa Birliği, Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

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