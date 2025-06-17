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İran ordusunun bir numaralı ismiydi! İsrail, Tümgeneral Ali Şadımani'yi öldürdüğünü duyurdu

İran ordusunun bir numaralı ismiydi! İsrail, Tümgeneral Ali Şadımani'yi öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi.

Söz konusu saldırıda, Tümgeneral Ali Şadımani'nin öldürüldüğü öne sürüldü.

14 Haziran'da göreve gelmişti

Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.

Tahran'dan yanıt gelmedi

Şadmani'yi İran'ın en kıdemli askeri komutanı ve İran Dini Lideri Ali Hamaney'e en yakın kişi olarak tanımlayan İsrail'in bu iddiasına ise Tahran cephesinden yanıt gelmedi.

Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.

İran ordusunun bir numaralı ismiydi! İsrail, Tümgeneral Ali Şadımani'yi öldürdüğünü duyurdu - Resim: 0

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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