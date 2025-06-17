Bu tarihten önce ayrılan pişman olacak! Kıdem tazminatı artıyor

Temmuz ayıyla birlikte sadece memur maaşları değil, kıdem tazminatı tavanı da artacak. Bu artış, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek memur maaş zammı oranına paralel olarak gerçekleşecek. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zam yüzde 14 civarında. Haziran ayı enflasyonuyla bu oranın yüzde 15'in üzerine çıkması bekleniyor.

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Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Temmuz zammıyla kıdem tazminatında da artış yaşanacak. Kıdem tazminatıyla işten ayrılmayı düşünenler için Temmuz ayı önemli bir fırsat sunuyor. Yapılacak en düşük zamla bile, her hizmet yılı için tazminatınıza yaklaşık 7 bin lira eklenebilir. Zamlı kıdem tazminatından yararlanmak isteyenlerin bu tarihi dikkatle değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Mevcut kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanlar için kıdem tazminatı tavanı, şu anda yıllık 46.655,43 TL olarak uygulanıyor. Bu, brüt maaşı ne olursa olsun, çalışanın her yıl için en fazla bu tutarda kıdem tazminatı alabileceği anlamına geliyor. Örneğin 10 yıl çalışan bir kişi, işten ayrıldığında toplamda yaklaşık 466.554,30 TL tazminat alabiliyor.

Temmuz zammı tazminatı nasıl etkileyecek?

Tahmini yüzde 15'lik zamla birlikte kıdem tazminatı tavanının 53.653,75 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Böylece her yıl için alınacak tazminat tutarı 7 bin TL’ye yakın artmış olacak. Bu da 10 yıllık bir çalışmanın karşılığında yaklaşık 70 bin TL ek kazanç anlamına geliyor.

Kıdem tazminatından en yüksek şekilde yararlanmak isteyenlerin Temmuz ayını beklemesi avantajlı olabilir. Zamlı tavan tutarından hesaplanacak kıdem tazminatı, özellikle uzun süreli çalışanlar için önemli bir fark oluşturacak.

Evlilik ve askerlik durumunda ayrılacaklar için de geçerli

Kadın çalışanlar, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa ettiklerinde; erkek çalışanlar ise askerlik nedeniyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bu nedenle evlilik veya askerlik gibi nedenlerle işten ayrılmayı düşünenlerin Temmuz ayını beklemeleri maddi açıdan daha kazançlı olabilir.

Emeklilik şartlarını sağlamadan da belirli koşulları yerine getiren çalışanlar, kendi istekleriyle işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. Bu hak, çalışanın işe giriş tarihi ve prim gün sayısına göre değişiyor:

8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar: 15 yıl hizmet ve 3600 prim gün şartı.

8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası: 25 yıl ve 4500 gün ya da 7000 prim günü.

1 Mayıs 2008 - 31 Aralık 2008 arası: 4600 prim günü.

2009-2015 arası girişliler: Her yıl için 100 gün eklenerek 4600-5300 gün aralığı.

2016 ve sonrası: 5400 prim günüyle kıdem tazminatı alınabiliyor.

Kıdem tazminatını birden fazla kez alabilirsiniz

Kıdem tazminatı hakkı tek seferlik değil. Örneğin bir çalışan, bir işyerinde 10 yıl çalışıp tazminatını alarak ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde 5 yıl çalışıp yeniden bu hakkı elde edebilir. Her işyeri için kazanılan kıdem tazminatı ayrı ayrı hesaplanır.

Kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların öncelikle SGK'ya başvurarak "Kıdem Tazminatı Hakkında Yazı" almaları gerekiyor. Bu belge işverene sunulduktan sonra tazminat ödemesi yapılabiliyor.