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Mahmud Ustaosmanoğlu ölümünün 3. yıl dönümünde anılıyor

Mahmud Ustaosmanoğlu ölümünün 3. yıl dönümünde anılıyor

İsmailağa Cemaati'nin merhum lideri Mahmud Ustaosmanoğlu, ölümünün 3. yıl dönümünde anma ve hatim merasimi düzenleniyor.

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"Asrın Müceddidi" olarak anılan Merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi (Kuddise Sirruhû) adına yapılacak bu anma programının geniş katılımlı bir etkinlik olması bekleniyor.

Vefatının üçüncü yıl dönümüne denk gelen bu program, ülkenin önde gelen âlimlerinin de teşrifleriyle icra edilecek.

Söz konusu etkinlik, kendisine duyulan saygıyı göstermeyi ve ilmî mirasını yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.

Müceddid Mahmud Efendi Vakfı tarafından NetHaberler.Com’a yapılan açıklamada, bu etkinliğin yalnızca bir anma değil, aynı zamanda hatim geleneğini yaşatma amacı taşıdığı belirtildi. Açıklama, Mahmud Hocaefendi'nin muhterem eşi Hacı Müşerref Ustaosmanoğlu'nun temsilinde vakıf yönetimi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Etkinlik tarihi ve saati: 22 Haziran 2025, Pazar günü, saat 16:00 Yer: Mahmud Efendi Cami-i Şerifi ve Külliyesi, Çavuşbaşı - Beykoz

Müceddid Mahmud Efendi Vakfı başkanlığında, Hangah Derneği ve Marifet Derneği öncülüğünde gerçekleşecek bu anlamlı etkinliğe, tüm hanım ve erkek ihvanlat davet edildi.

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