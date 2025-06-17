Fenerbahçe taraftarının isteği gerçek oluyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi
Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Birçok oyuncuyla görüşen Fenerbahçe yönetimi, taraftarın istediği bir ismi imza aşamasına getirdi.
Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok oyuncu ile temas halinde.
Mynet'te yer alan habere göre, Fenerbahçeli taraftarların en çok istediği oyuncuların başında gelen Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son, sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul etti.
Jose Mourinho faktörü sebebiyle Türkiye'de oynamaya ikna olan Heung-min Son, kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe forması giyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çok istediği isimlerin başında gelen Heung-min Son, golcü kimliğiyle biliniyor.