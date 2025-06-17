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Fenerbahçe taraftarının isteği gerçek oluyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi

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Fenerbahçe taraftarının isteği gerçek oluyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi

Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Birçok oyuncuyla görüşen Fenerbahçe yönetimi, taraftarın istediği bir ismi imza aşamasına getirdi.

Fenerbahçe taraftarının isteği gerçek oluyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi - Resim: 1

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok oyuncu ile temas halinde.

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Fenerbahçe taraftarının isteği gerçek oluyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi - Resim: 2

Mynet'te yer alan habere göre, Fenerbahçeli taraftarların en çok istediği oyuncuların başında gelen Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son, sarı-lacivertlilere gelmeyi kabul etti.

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Fenerbahçe taraftarının isteği gerçek oluyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi - Resim: 3

Jose Mourinho faktörü sebebiyle Türkiye'de oynamaya ikna olan Heung-min Son, kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe forması giyecek.

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Fenerbahçe taraftarının isteği gerçek oluyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi - Resim: 4

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çok istediği isimlerin başında gelen Heung-min Son, golcü kimliğiyle biliniyor. 

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