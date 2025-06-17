İsrail, İran saldırıları sonrası Batı Şeria'da günlük yaşamı felç etti

İsrail, İran’a yönelik saldırılarına başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlilerin hareketine ağır kısıtlamalar getirerek, bölgeyi adeta devasa bir açık hava hapishanesine çevirdi ve günlük yaşamı felç etti.

Abone ol

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki giriş ve çıkışlara yönelik askeri kısıtlamaları beşinci gününde de sıkılaştırarak sürdürüyor.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komisyonu Başkanı Mueyyid Şaban, bu durumu “sistematik bir toplu cezalandırma politikası” olarak niteledi ve uygulamaların köyler ile şehirler arasındaki hareketliliği felce uğrattığını söyledi.

Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail’in abluka uygulamaları, Filistinlilere tanınmış temel haklara, özellikle seyahat özgürlüğü ve sağlık hizmetlerine erişim hakkına, açık bir saldırıdır." dedi.

Kontrol noktalarının sayısının 898’i aştı

İsrail ordusunun, yolları Filistinlilere kapatırken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere açık tutarak “apartheid rejimini" daha da pekiştirdiğini vurgulayan Şaban, bölgede farklı tür ve biçimlerdeki kontrol noktalarının sayısının 898’i aştığını, bunların büyük çoğunluğunun Filistinlilere kapalı olduğunu kaydetti.

Şaban, “Bu uygulamalar, toplu cezalandırma niteliğinde olup, başta seyahat ve tıbbi tedavi hakkı olmak üzere temel özgürlükleri ihlal etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun kuyruklar

AA muhabirinin aktardığına göre de Batı Şeria’daki pek çok kentin girişlerinde ağır askeri kontrol noktaları kuruldu, bazıları demir kapılarla kapatıldı, bazılarında ise sıkı güvenlik denetimleri nedeniyle yüzlerce metreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin ana girişinde de tır ve kamyonların bulunduğu araçlar çift sıra halinde yüzlerce metre boyunca sıralanmış durumda.

Yük kamyonu şoförü Ahmet Ubade, duruma işaret ederek, “Günlerdir sadece bu giriş açık. Saatlerdir sırada bekliyoruz,” dedi.

Askerlerin araçları ve kimlikleri titizlikle kontrol ettiğini belirten Ubade, “Bu uygulamalar Filistinlilerin hayatını cehenneme çevirdi, burayı büyük bir hapishaneye dönüştürdü.” ifadesini kullandı.

Ubade, son iki gündür pazarlara gıda ulaştırmak için tehlikeli toprak yollar ve dağ patikaları kullanmak zorunda kaldığını da belirtti.

Araçlara el koyma

Cuma gününden bu yana kuzeydeki Selfit kentine bağlı Beddiya beldesinin batı girişinde, İsrail ordusu birçok kamyona el koydu, bazı sürücülerin araçlarının anahtarlarını aldı.

Gıda malzemeleri taşıyan kamyon şoförü Saci ez-Zahir, “Diğer kapıda yükümü boşaltırken askerler geldi, anahtarlarımı aldı ve beni sokakta bıraktı. Alan tamamen kapalı. Diğer tarafa geçmenin bir yolu yok. Gıda bekleyen insanlar var ama ben bu ihtiyaçları karşılayamıyorum.” diye konuştu.

Zahir, bir saattir beklediğini, ne zaman serbest bırakılacağını bilmediğini ve bulunduğu yerin tehlikeli bir bölge olduğunu da sözlerine ekledi.

Yürüyerek işe gitmek

AA kameralarına yansıyan görüntülere göre, çok sayıda Filistinli öğrenci, işçi ve memur, kapalı kapılardan yürüyerek geçip araç değiştirmek zorunda kalıyor ve bu şekilde iş yerlerine ulaşmaya çalışıyor.

İşine gitmeye çalışan Nasır Abdullah, “Günlerdir işe gidemiyorum. Sadece yürüyerek ve araç değiştirerek ulaşabiliyorum.” dedi.

Abdullah, yaşananların İkinci İntifada dönemini andırdığını belirterek, “Bu manzara beni 2000-2004 yılları arasındaki Aksa İntifadası’na (İkinci İntifada) götürüyor. Ancak şu anki kapanma çok daha kapsamlı ve daha ağır.” ifadelerini kullandı.

Batı Şeria’daki Filistinliler, İsrail’in kent ve kasabaların ana girişlerini kapsayan geniş çaplı ablukaları nedeniyle günlük hayatlarını sürdürmekte ciddi zorluklar yaşıyor.

Kontrol noktaları ve ayrım duvarı

İsrail ordusu, 2000 yılında patlak veren "İkinci İntifada"dan bu yana Batı Şeria’da yolları kapatma ve kontrol noktaları kurma; Batı Şeria ile Kudüs ve İsrail kentleri arasında Ayrım Duvarı inşa etme yöntemini bir "güvenlik politikası" olarak kullanıyor.

İsrail, Filistinlilerin kentlerle ve beldeler arasında hareketini kontrol eden karmaşık bir kapı, geçiş ve kontrol noktası ağı kurdu.

Bu sistem, herhangi bir gerginlik ya da siyasi tırmanış anında toplu cezalandırma aracı olarak devreye sokuluyor.

Sürekli hale gelen bu uygulamalar, Batı Şeria’daki ekonomik hayatı da doğrudan etkiliyor, mal ve iş gücü akışını engelleyerek Filistin özel sektörüne büyük zarar veriyor.

Ayrıca, pazarlara ve temel ihtiyaç maddelerine erişimin kısıtlanması tarım, ticaret ve sağlık gibi sektörlerdeki krizleri daha da derinleştiriyor.