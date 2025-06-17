LCW'den karne dönemi için hediye alternatifleri

LC Waikiki, karne gününde çocukların sevincine ortak olmak isteyenler için geniş hediye seçenekleri sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, erkek çocuk koleksiyonunda futbol ve oyun dünyasının sevilen karakterler bir araya geliyor.

Marvel, Hot Wheels, Batman ve Minecraft gibi lisanslı ürünler, tişörtlerden şortlara uzanan parçalarla LCW'nin yaz koleksiyonunda yer alıyor. Taraftar temalı tasarımlar ve "PlayStation" detaylarıyla zenginleşen koleksiyon, karne sevincini çocukların ilgi alanlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Kız çocuk koleksiyonunda da masal dünyasından ilham alan tasarımlar yer alıyor. Barbie, Hello Kitty ve Frozen gibi lisanslı ürünler, tişörtler ve elbiseler gardıroplara renk katıyor.

Hediye alternatifleri LC Waikiki mağazalarında ve internet adresinde tüketicilere sunuluyor.