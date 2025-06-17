Tarım ÜFE’de yıllık artış yüzde 29’a yaklaştı

Mayıs 2025'te Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 0,23 artarken, yıllık artış yüzde 28,96 oldu. En yüksek yıllık artış yüzde 87,26 ile tropikal meyvelerde gerçekleşti. Çok yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar bir ayda yüzde 9,38 arttı. Sebze grubunda ise yüzde 14,61’lik sert düşüş yaşandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı. Endeks, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,23 oranında sınırlı bir artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 28,96 olarak kaydedildi.

Endeksteki on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 35,21 olurken, yılbaşına göre (Aralık 2024'e kıyasla) kümülatif artış yüzde 12,56 oldu. Veriler, tarım sektöründeki fiyat baskısının hız kesse de sürdüğüne işaret etti.

Alt sektörlere bakıldığında, Mayıs ayında tarım ve avcılık ürünleri fiyatları yüzde 0,41 oranında gerilerken, ormancılık ürünlerinde yüzde 7,85, balıkçılıkta ise yüzde 11,95’lik kayda değer artış yaşandı.

Ana gruplar içinde en çarpıcı değişim, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerdeki yüzde 9,38'lik artış oldu. Bu grupta yıllık artış yüzde 50,66’yı buldu. Buna karşılık, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde fiyatlar aylık bazda yüzde 7,20 oranında düşüş gösterdi.

Yıllık değişim oranlarına göre en yüksek fiyat artışı yüzde 87,26 ile tropikal ve subtropikal meyveler alt grubunda gerçekleşti. Öte yandan, aylık bazda en sert düşüş ise yüzde 14,61 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda görüldü.

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda ise fiyatlar Mayıs ayında yüzde 0,59 oranında arttı. Bu grupta yıllık fiyat artışı yüzde 21,53 düzeyinde kaldı. Ormancılık ve su ürünleri alt gruplarında da yüksek oranlı artışlar dikkat çekti.