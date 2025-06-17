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Fahrettin Altun, İsrail'in saldırısını kınayıp Batı'nın sessizliğine tepki gösterdi

Fahrettin Altun, İsrail'in saldırısını kınayıp Batı'nın sessizliğine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin Hayfa'da TRT'nin de aralarında bulunduğu televizyon ekiplerine saldırısını kınadı. Altun, "Basın ve haber alma özgürlüğüne yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faili İsrail olunca hiçbir norm ve değere önem vermeyen, hepsini de göz ardı eden Batı'nın ve 'demokratik' kurumlarının bu ve benzeri ihlallere sessiz kalmasını dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail yönetiminin, işlediği katliamları, sebep olduğu kan ve gözyaşını, bölgeyi istikrarsızlaştırma stratejisini ve dünya barışına yönelik oluşturduğu tehdidi tüm insanlığa haykıran medya mensuplarına, gazetecilere yönelik hukuk tanımaz eylemlerine devam ettiğini belirtti.

Hayfa şehrinden canlı yayın yapan TRT Arapça muhabiri Fehmi Shtewe ve ekibinin yayınının İsrail polisi tarafından kesilmesinin, ekipmanlarına el konulmasının, bu "çıldırmışlık halinin son tezahürü" olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"İsrail polisi hukuksuz şekilde Fehmi'nin yayın yaptığı konuma gelerek, Mısır televizyonu Alghad TV ve TRT Arapça ekibine yönelik şiddet uygulamış, görevi yalnızca haber yapmak olan gazetecilerin ekipmanlarına hukuksuz şekilde el koymuştur. Basın ve haber alma özgürlüğüne yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faili İsrail olunca hiçbir norm ve değere önem vermeyen, hepsini de göz ardı eden Batı'nın ve 'demokratik' kurumlarının bu ve benzeri ihlallere sessiz kalmasını dünya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bir kez daha bu menfur eylemi lanetliyoruz. Her zaman ifade hürriyetinin, haber alma özgürlüğünün ve medya mensuplarının haklarının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz."

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