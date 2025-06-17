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TÜİK açıkladı: Hizmet ve inşaat üretim endeksi arttı

TÜİK açıkladı: Hizmet ve inşaat üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat üretim endeksi ve hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. İnşaat üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 9.5, hizmet üretim endeksi ise yıllık bazda yüzde 4.5 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı inşaat ve hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretim endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 9.5 artış kaydetti.

YÜZDE 11.6 YÜKSELDİ

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 11.6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1.9 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7.5 yükseldi. İnşaat üretim endeksi nisanda aylık bazda ise yüzde 1.6 azaldı.

Endeks, nisanda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 1.9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1 azalış gösterdi.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ YÜZDE 4.5 YÜKSELDİ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, hizmet üretim endeks ise nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4.5 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0.3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9.2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4.4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3.1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11.1 arttı.

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