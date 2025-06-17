İran medyası duyurdu: Mossad karargahı vuruldu

İran Devrim Muhafızları, bu sabah Mossad'ın operasyon merkezine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

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İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş beşinci günde de sürüyor.

İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları, bu sabah İsrail'in askeri istihbarat dairesi ve Mossad'ın operasyon merkezini vurduklarını açıkladı.

"İran'dan tam bir geri adım bekliyorum"

Öte yandan G7 Zirvesi’nden Washington’a dönüş yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda gerçek bir son istediğini belirtti.

Uçakta açıklamalarda bulunan Trump, İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, hedefinin bir ateşkesten ziyade, “gerçek bir son” olduğunu söyledi. Trump, “ateşkes peşinde değilim, bundan daha fazlasını istiyoruz” dedi ve İran’dan tam bir geri adım beklediğini dile getirdi.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.