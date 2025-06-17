BIST 9.364
DOLAR 39,40
EURO 45,67
ALTIN 4.304,65
HABER /  EKONOMİ

AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı

AJet, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a bileti olan yolcularına ilave haklar tanındığını bildirdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da devam eden gerilimin uçuşları etkilediği belirtilerek, "İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerinde biletleri olan misafirlerimiz için ilave haklar tanımlandı.13 Haziran-30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcularımızın, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar rezervasyon değişiklikleri, iade talepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik talepleri ücretsiz olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İlave haklarla ilgili ayrıntılara, "https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/orta-dogu-seferlerimizi-etkileyen-olaylar-nedeniyle-yolculara-verilen-ilave-haklar" bağlantısından ulaşılabileceği açıklamada kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran medyası duyurdu: Mossad karargahı vuruldu
İran medyası duyurdu: Mossad karargahı vuruldu
İspanya AB'yi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı
İspanya AB'yi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Duruşmada son sözünde 'pişmanım' dedi! 2 yaşındaki bebeği...
Duruşmada son sözünde 'pişmanım' dedi! 2 yaşındaki bebeği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Bakan Bayraktar’dan doğal gaz açıklaması! İran-İsrail gerilimi Türkiye’yi nasıl etkiler?
Bakan Bayraktar’dan doğal gaz açıklaması! İran-İsrail gerilimi Türkiye’yi nasıl etkiler?
Fahrettin Altun, İsrail'in saldırısını kınayıp Batı'nın sessizliğine tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in saldırısını kınayıp Batı'nın sessizliğine tepki gösterdi
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 63 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 63 kişi hayatını kaybetti
Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar kaldırıldı…
Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar kaldırıldı…
Giresun'da denizde kaybolan küçük Toprak aranıyor, babası tedavi altında
Giresun'da denizde kaybolan küçük Toprak aranıyor, babası tedavi altında
Hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı! Aralarında profesör ve doçent var
Hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı! Aralarında profesör ve doçent var
İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak