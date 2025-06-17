BIST 9.362
DOLAR 39,40
EURO 45,68
ALTIN 4.301,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı! Acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı! Acı haber geldi

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ulviye Torun'a kene yapıştı.

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Torun, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu.

Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Torun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kızılören Mahallesi'nde 12 Haziran'da, KKKA şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci de hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı
İran medyası duyurdu: Mossad karargahı vuruldu
İran medyası duyurdu: Mossad karargahı vuruldu
İspanya AB'yi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı
İspanya AB'yi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Duruşmada son sözünde 'pişmanım' dedi! 2 yaşındaki bebeği...
Duruşmada son sözünde 'pişmanım' dedi! 2 yaşındaki bebeği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Bakan Bayraktar’dan doğal gaz açıklaması! İran-İsrail gerilimi Türkiye’yi nasıl etkiler?
Bakan Bayraktar’dan doğal gaz açıklaması! İran-İsrail gerilimi Türkiye’yi nasıl etkiler?
Fahrettin Altun, İsrail'in saldırısını kınayıp Batı'nın sessizliğine tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in saldırısını kınayıp Batı'nın sessizliğine tepki gösterdi
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 63 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 63 kişi hayatını kaybetti
Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar kaldırıldı…
Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar kaldırıldı…
Giresun'da denizde kaybolan küçük Toprak aranıyor, babası tedavi altında
Giresun'da denizde kaybolan küçük Toprak aranıyor, babası tedavi altında
Hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı! Aralarında profesör ve doçent var
Hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı! Aralarında profesör ve doçent var