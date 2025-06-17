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Al Hilal cephesinden Osimhen açıklaması

Al Hilal cephesinden Osimhen açıklaması

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla harika işler yapan Victor Osimhen, Al-Hilal’in radarında. Kulübün CEO’su Esteve Calzada, Osimhen'e yapılan astronomik teklif ve transfer politikaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

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Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, forvet hattını güçlendirmek için rotayı Avrupa’ya çevirdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda takımın en büyük silahı olan ve sergilediği performansla dikkat çeken Nijeryalı golcü Victor Osimhen, listenin başında yer alıyor. Al-Hilal, yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için 30 milyon Euro'nun üstünde bir maaş teklifi sunmuş ancak Osimhen bu teklifi geri çevirmişti.

CALZADA’DAN STRATEJİK AÇIKLAMALAR

Al-Hilal CEO’su Esteve Calzada, İngiliz basınından BBC’ye verdiği röportajda kulübün transfer politikasına dair önemli detaylar paylaştı. Calzada, “Görüştüğümüz her oyuncu, kulübün büyüme vizyonunu temsil ediyor.” derken Al-Hilal’in büyük hedeflerle yola çıktığının altını çizdi.

"BURADA BANKNOT BASMIYORUZ"

CEO Calzada, Osimhen’in yanı sıra Liverpool’un Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez’in de gündemlerinde olduğunu doğrularken "Çok hırslıyız ama oyuncunun kendisinden de istek görmemiz lazım ve transferin iki taraflı olması gerekiyor. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu, evet Suudi Arabistan'dayız ama burada banknot basmıyoruz." dedi.

Esteve Calzada açıklamalarının sonunda,"CEO olarak görevim kulübü etkin bir şekilde yönetmek. Böylece önemli oyunculara ve büyük bütçelere sahip olabiliriz. Bu yüzden bazen görüşmelerden çekiliyoruz çünkü oyuncuların sadece para için değil, buraya gelmeye çok istekli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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