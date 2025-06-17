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Sakarya'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, 2 tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, 2 tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza sonrası çıkan yangında 1 kişi öldü, araçlarda sıkışan 2 şoför hastaneye kaldırıldı.

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D-650 karayolu Bilecik istikametinde seyreden 42 ABN 501 plakalı tır, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada tır, Sakarya istikametinde seyreden 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, 2 tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 0

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırların sürücüleri, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında 42 ABN 501 plakalı tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, 2 tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Karayolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken, kapalı olan Sakarya istikametinde araçları kaldırma çalışması devam ediyor.

Öte yandan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sakarya'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, 2 tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

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