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Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Giresun Valiliği, dalga ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle 17-18 Haziran tarihlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşlardan can güvenliği için uyarılara riayet etmeleri istendi.

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Giresun’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valilik kararıyla 17-18 Haziran tarihlerinde il genelinde denize girmek yasaklandı. Karar, denizde oluşan yüksek dalga ve rip (çeken) akıntısı tehlikesine karşı vatandaşların can güvenliğini koruma amacıyla alındı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde denizde meydana gelen yüksek dalga ve çeken akıntı riski, ciddi boğulma olaylarına yol açabilecek düzeydedir. Bu nedenle 17 Haziran Salı ve 18 Haziran Çarşamba günlerinde denize girilmesi yasaklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunan Serdengeçti, “Kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de lütfen uyarılara riayet edelim” diyerek, tüm kıyı kesimlerinde alınan yasağın titizlikle uygulanacağını vurguladı.

Giresun sahillerinde yaz aylarında sıkça görülen rip akıntısı, yüzme bilmeyen ya da tehlikeyi hafife alan vatandaşlar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Yetkililer, yasak süresince sahil güvenlik ekiplerinin kıyı kontrollerini artıracağını belirtti.

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