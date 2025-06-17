İsrail'in ABD Büyükelçisi 'Çağrı cihazı patlamalarını hafif bırakacak operasyon yolda' dedi

İsrail'in ABD Büyükelçisi, Yechiel Leiter, "İran’a yönelik operasyonda "büyük sürprizler" yolda; çağrı cihazı operasyonları hafif kalacak" dedi.

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İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar beşinci gününde de sürüyor.

İran'a çok yönlü saldırılar başlatan İsrail, Hizbullah'a büyük darbe vuran telsiz operasyonunu bile gölgede bırakacak bir operasyonu İran'da gerçekleştireceğini açıkladı.

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Merit TV’ye verdiği röportajda Hizbullah’a karşı gerçekleştirilen “çağrı cihazı operasyonuna” atıfta bulunarak İran’a yönelik yaklaşan askeri operasyonlara dair konuştu.

Leiter, “Şimdiye kadar birçok sürpriz gerçekleştirdik. Perşembe ve cuma gecesi öyle sürprizler göreceksiniz ki, çağrı cihazı operasyonu neredeyse basit kalacak" ifadelerini kullandı.