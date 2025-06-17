BIST 9.374
DOLAR 39,39
EURO 45,61
ALTIN 4.287,76
HABER /  GÜNCEL

"Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasına DMM'den yalanlama

"Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" haberinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İddiaya konu ifade tutanağı, adli uygulamalara uygun biçimde, hayati tehlike içeren olaylarda intihar ihtimalinin araştırılması gerekliliği doğrultusunda düzenlenmiş bir evraktır." açıklamasını yaptı.

Abone ol

DMM'nin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir bakımevinde, 5 çocuğun aynı çamaşır suyundan içtiklerini beyan etmeleri üzerine hastaneye sevk edilmeleri ve tedavilerinin tamamlanmasıyla ilgili gündeme getirilen iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hastanenin ilgili uzmanları tarafından verilen görüşte, çocukların kendilerine zarar verme niyeti taşımadıklarını ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan hadise sonrası çocuklara psikososyal destek hizmeti sağlanmaya devam edilmektedir. Bu konuda iddiaya konu ifade tutanağı, adli uygulamalara uygun olarak hayati tehlike içeren olaylarda intihar ihtimalinin araştırılması gerekliliği uyarınca düzenlenmiş bir evraktır. Bu tür olaylar, adli vaka sayılarak adli makamlarca titizlikle incelenmekte, intihar şüphesi tutanağı düzenlenmekte ve bu kapsamda ifade alınmaktadır. Böylece olayın kasıt, ihmal veya suç unsuru taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bakım ve koruma altındaki her bir çocuğun sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesini sağlamak fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."

"Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasına DMM'den yalanlama - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı! Aralarında profesör ve doçent var
Hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı! Aralarında profesör ve doçent var
Sakarya'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, 2 tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
Sakarya'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, 2 tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
İsrail'in ABD Büyükelçisi 'Çağrı cihazı patlamalarını hafif bırakacak operasyon yolda' dedi
İsrail'in ABD Büyükelçisi 'Çağrı cihazı patlamalarını hafif bırakacak operasyon yolda' dedi
TÜİK açıkladı: Hizmet ve inşaat üretim endeksi arttı
TÜİK açıkladı: Hizmet ve inşaat üretim endeksi arttı
Al Hilal cephesinden Osimhen açıklaması
Al Hilal cephesinden Osimhen açıklaması
Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı! Acı haber geldi
Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı! Acı haber geldi
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı
İran medyası duyurdu: Mossad karargahı vuruldu
İran medyası duyurdu: Mossad karargahı vuruldu
İspanya AB'yi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı
İspanya AB'yi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Duruşmada son sözünde 'pişmanım' dedi! 2 yaşındaki bebeği...
Duruşmada son sözünde 'pişmanım' dedi! 2 yaşındaki bebeği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü