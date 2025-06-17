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Rusya: İsrail, barışçıl çözüme doğru ilerleme konusunda isteksiz

Rusya: İsrail, barışçıl çözüme doğru ilerleme konusunda isteksiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in barışçıl çözüme doğru ilerleme konusunda isteksiz olduğunu belirterek "Durum şu anda hızlı şekilde gerginleşiyor. Öngörülemezlik seviyesi zirvede." dedi.

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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, söz konusu açıklamaları dikkate aldıklarını söyledi.

Peskov, durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak "Durum şu anda hızlı şekilde gerginleşiyor. Öngörülemezlik seviyesi zirvede. Bu durumda, tarafları barışçıl, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna geçmek için azami itidale çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

"İsrail barışçıl çözüme doğru ilerleme konusunda isteksiz"

İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını dile getiren Peskov, "İsrail'in, herhangi bir arabuluculuk desteğine başvurma ve genel olarak, barışçıl çözüme doğru ilerleme konusunda isteksiz olduğunu görüyoruz." dedi.

Peskov, İran'da bulunan Rus vatandaşlarının Azerbaycan ile sınır kapısından tahliye edilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

"Ukrayna ile yeni tur müzakereler konusunda anlayışa henüz varılamadı"

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde varılan anlaşmaların uygulanması sürecine değinen Peskov, "Rus tarafı, İstanbul'da verdiği tüm taahhütleri yerine getirdi." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yeni tur müzakereler konusunda anlayışa henüz varılamadığını, bunun en kısa zamanda belirleneceğini söyledi.

"G7 formatı bizim için anlamını yitirdi"

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya'nın G8 formatından çıkarılmasının hata olduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Trump'ın söylediklerine katılıyoruz. G7 ülkelerinin küresel ekonomideki payının azalması ve bu ülkelerdeki eğilimler dikkate alındığında G7 formatı bizim için anlamını yitirdi. G7, G20'nin yanında yeterince işe yaramaz bir format."

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