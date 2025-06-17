Sivas'ta 2 gündür aranıyordu! Ölü bulundu

Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu.Abone ol
Evli ve 3 çocuk annesi Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, 15 Haziran'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Ailesinin ihbarı üzerine ekipler kent merkezinde Şanlı'yı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, yaşlı kadının en son Karşıyaka Mahallesi civarında görüldüğünü tespit etti.
Bölgede dün gece arama yapan ve sonuç alamayan ekipler, sabah aynı yerde yeniden arama çalışmalarına başladı.
AFAD ekipleri, Kızılırmak'ta yaptığı aramada, Şanlı'nın cansız bedenine ulaştı.