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İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümünde de hasar tespit edildi

İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümünde de hasar tespit edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'daki saldırılarında, Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümünde de hasar tespit edildiğini bildirdi.

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UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından, İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA'nın, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarının ardından toplanan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin analizine dayanarak Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altında kalan kısmında uranyum zenginleştirme işleminin yapıldığı bölümlerin, saldırılardan doğrudan etkilendiğini gösteren ek unsurlar tespit ettiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, İsfahan ve Fordo'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bir değişikliğin bildirilmediği aktarıldı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in saldırılarında Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin yer üstü bölümünün tahrip edildiğini ancak yer altı bölümüne fiziksel saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirti olmadığını bildirmişti.

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