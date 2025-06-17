Oda kokusunun içine konan VOC nedir? Solunduğunda beyin ve ciğerleri mahvediyor

Ticaret Bakanlığı ünlü ev tekstili markası English Home'un çubuklu oda kokusunun satışını yasakladı ve toplatılması kararını verdi. Bu kararla birlikte gündemimize oda kokularının tehlikeleri girdi. Bu kokular ne yazık ki beyin ve akciğerlere zarar verebilecek maddeler barındırıyor.

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Son yıllarda kokulu mumlar, tütsüler ve oda kokuları ev dekorasyonunun vazgeçilmezi oldu. English Home tarafından satılan koku ile birlikte kokuların tehlikeli olabileceği gündemimize girdi. Bakanlık çubuklu oda kokusunu zararlı diye toplattı.

Peki, bu “huzur” sandığımız kokular aslında sağlığımız için gizli bir tehdit olabilir mi? Yanıt evet... ABD’de yapılan araştırmaya göre, özellikle camların kapalı olduğu sonbahar ve kış aylarında yakılan kokulu mumlar ve tütsüler, iç hava kirliliğini ciddi ölçüde artırıyor. Uzmanlar yanan kokulu mumların, formaldehit, asetaldehit ve naftalin gibi uçucu organik bileşikler (VOC) yaydığını söylüyor. Bu maddeler: Kanserojen Solunum sistemine zararlı Akciğere kadar ulaşabilen partiküller içeriyor

VOC’LER NEDİR?

Uçucu Organik Bileşiklerdir. Parfümler, mumlar, spreyler, araba egzozu, bazı temizlik ürünlerinde bulunur. Solunduğunda beyin, akciğer ve kalp sağlığına zarar verebilir.

-Astım, egzama tetiklenebilir.

-Baş ağrısı, baş dönmesi,

-Sinir sistemi sorunları

-Burun/gırtlak kanseri riski

-Çocuklarda ve hamilelerde daha ciddi etkiler oluşabilir



Oda spreyleri ise ayrı bir tehlike, içerdikleri propan, bütan ve izobütan gazları yüksek dozda kullanıldığında akciğerleri tahriş edebilir, sinir sistemine zarar verebilir. Bilinçsiz kullanılan oda kokusu uzun vadede kansere kadar gidebilecek ciddi sorunlar yaratıyor. Bu tarz mumlar ve kokular yerine lavanta kesesi, portakal kabuğu gibi doğal kokular öneriliyor.