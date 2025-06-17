Ümit Özdağ tahliye edildi! Silivri'den çıkar çıkmaz ilk iş şükür namazı kılacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, tutuklu yargılandığı davadan beklenen son dakika haberi geldi. Bugün saat 10.55'te başlayan duruşmada Ümit Özdağ son savunmasını yaptı. Mahkeme verdiği aranın ardından 148 gündür tutuklu olan Ümit Özdağ için tahliye kararı verdi. Silivri Cezaevi önünde kararı bekleyen Zafer Partililer kutlama yapıyor. Ümit Özdağ Silivri'den 148 gün sonra çıkar çıkmak ilk iş şükür namazı kılacak.

Abone ol

Son dakika haberi Silivri'den geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ümit Özdağ’a “Halka kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Kararla birlikte Ümit Özdağ'ın yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Adli kontrol olmayacak

Tutuklu yargılanan Özdağ için herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmayacağı belirtildi. Kararın ardından Özdağ cezaevinden tahliye edildi. Mahkeme, cezada erteleme ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bir uygulamaya da gitmedi.

Mahkeme tahliye kararını açıkladığı anda Ümit Özdağ ve avukatlarının sevinç anı kameralara böyle yansıdı. Ümit Özdağ, cezaevinden ayrıldıktan sonra ilk olarak Zafer Otağını ziyaret edecek ardından Silivri’deki bir camide şükür namazı kılacak.

148 gün sonra çıkıyor Silivri önünden canlı yayın yapılıyor

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun önünde Zafer Partililer kutlama yapıyor. X'teki Ümit Özdağ hesabından Silivri Cezaevi önünden canlı yayın yapılıyor.

Ümit Özdağ tahliye oluyor! - Canlı Yayın https://t.co/ozBduIVFFI — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 17, 2025

Duruşmada neler yaşandı?

Silivri'deki duruşmada, tutuklu sanık Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, MHP eski Milletvekili Nazif Okumuş, AK Parti eski Milletvekili Emin Şirin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan ve birçok parti temsilcisi seyirci olarak yer aldı.

İstiklal marşı ve bozkurt işareti

Tutuklu sanık Ümit Özdağ 10.55 sıralarında salona getirildi. Salondakiler sanık Özdağ'ı bozkurt işaretiyle tezahürat ve alkışlarla karşıladı. Duruşmada İstiklal Marşı okundu. Mahkeme Başkanı duruşma esnasında ses ve görüntü alınmaması gerektiği ve tespit edilmesi durumunda işlem yapacağı konusunda sık sık uyarı yaptı.

Savcı 7 Yıla kadar hapis istedi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Özdağ'ın zincirleme şeklinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mütalaada, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.

Ümit Özdağ'ın savunması: Çok öfkeliyim

Tutuklu sanık Ümit Özdağ savunmasında suçlandığı şeylerden hiçbirinin suç olmadığını belirterek şunları söyledi:

-"İddianame ve mütalaa hukuk cinayetinin örneğidir. Bana kim tarafından hazırlandığı belli olmayan belgeler gösteriliyor.

Suriyelilerin daha çok yaşadığı iller var. Orada neden olay çıkmıyor da Kayseri'de çıkıyor. Kayseri taciz olayına kızmamış da Ümit Özdağ'ın twitine mi sinirlendi? Çok öfkeliyim. Hukuk adına, Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı adına öfkeliyim. 4 buçuk aydır cezaevinde yatıyorum. 4 buçuk yıl alsam ancak bu kadar yatardım.

-Bütün Türkiye'yi mi tutuklayacaksınız? Savcı eğer muhalifsen konuşmayacaksın diyor. Bir burada adalet var ama bir de Allah'ın adaleti var. Mahkemenizin zor bir kararı olacağını biliyorum. Ben siyasi soruşturma sonucu burada yargılanıyorum. İktidar yanlısı bir politikacı olsaydım, hiç önünüze gelmezdim. Gelseydim bile, beraat kararı vermeniz çok kolay olurdu. Ancak, ben iktidar yanlısı değilim ve bunun suç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ben muhalifim.”

“Ülkemin güvenliği için endişeliyim'

- “Sizin iyi bir hukukçu olduğunuzu sizi tanıyan herkes söylüyor. Bugün 86 milyon insan vereceğiniz kararı merakla bekliyor. Bunun adalete umut olacağı için bekliyor. Vereceğiniz kararla herkesin adalet için umutlanmasını sağlayabilirsiniz. Ben ülkemin güvenliği için endişeleniyorum. Bu ülkeye gönül bağı olmayan milyonlarca insan bu ülkede yaşıyor. Yargının gerçekten bağımsız olduğu ülkede olsaydık ben 149 gündür hücrede olmazdım. Sizden istediğim şey çok zor biliyorum. Avukatım, hakimlerin sahip olması gereken özellikler arasında cesaretin olmadığını ifade etti. Hukuk devleti olsaydık haklı olurdu. Hukuk devleti değiliz. Ben size Allahtan başka kimseden korkmayın diyorum. Vereceğiniz beraat kararı hukukun en temel ilkeleri ile Anayasa ve yasaların gereği olacaktır. Sayın hakim Allah yardımcınız olsun."

Ümit Özdağ: Tek dileğim

Avukatlarının beyanının ardından son sözü sorulan tutuklu sanık Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Tek dileğim Allah da millet de görüyor ki bana yapılan haksızlığa son vermenizdir. Haksızlığa son verecek kararı tesis etmenizi istiyorum. Bu kararı verirken Allah yardımcınız olsun"

Mahkeme tahliye kararı verdi

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Ümit Özdağ'a "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi. Özdağ, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi.