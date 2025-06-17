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İntiharın eşiğine gelmişti! Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yeni iş buldu

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İntiharın eşiğine gelmişti! Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yeni iş buldu

Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle intiharın eşiğine gelmişti. Durumunu gözyaşlarıyla anlatan Metin Keçeci'den bugün güzel haber geldi. Keçeci yeni bir iş buldu.

İntiharın eşiğine gelmişti! Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yeni iş buldu - Resim: 1

Yılmaz Erdoğan'ın kurucusu olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) bünyesinde uzun yıllar sahne alan ve tanınan simalarından biri olan Metin Keçeci, mali sıkıntılar içerisinde olduğunu açıklamıştı.

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İntiharın eşiğine gelmişti! Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yeni iş buldu - Resim: 2

İcralık oldu, evinden çıkmak zorunda kaldı

Metin Keçeci, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada icralık olduğunu, evinden çıkmak zorunda kaldığını ve intiharın eşiğine geldiğini dile getirmişti. Keçeci, “Beni bu hallere düşüren her kim varsa cenazeme gelmesin” demişti.

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İntiharın eşiğine gelmişti! Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yeni iş buldu - Resim: 3

Metin Keçeci yeni iş buldu

Ünlü oyuncu bu siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi. 

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İntiharın eşiğine gelmişti! Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yeni iş buldu - Resim: 4

Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakterine hayat vereceğini duyurdu.

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