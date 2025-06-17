İntiharın eşiğine gelmişti! Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yeni iş buldu
Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle intiharın eşiğine gelmişti. Durumunu gözyaşlarıyla anlatan Metin Keçeci'den bugün güzel haber geldi. Keçeci yeni bir iş buldu.
Yılmaz Erdoğan'ın kurucusu olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) bünyesinde uzun yıllar sahne alan ve tanınan simalarından biri olan Metin Keçeci, mali sıkıntılar içerisinde olduğunu açıklamıştı.
İcralık oldu, evinden çıkmak zorunda kaldı
Metin Keçeci, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada icralık olduğunu, evinden çıkmak zorunda kaldığını ve intiharın eşiğine geldiğini dile getirmişti. Keçeci, “Beni bu hallere düşüren her kim varsa cenazeme gelmesin” demişti.
Metin Keçeci yeni iş buldu
Ünlü oyuncu bu siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi.
Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakterine hayat vereceğini duyurdu.