İntiharın eşiğine gelmişti! Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci yeni iş buldu

İcralık oldu, evinden çıkmak zorunda kaldı

Metin Keçeci, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada icralık olduğunu, evinden çıkmak zorunda kaldığını ve intiharın eşiğine geldiğini dile getirmişti. Keçeci, “Beni bu hallere düşüren her kim varsa cenazeme gelmesin” demişti.