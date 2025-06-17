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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 1. eleme turu maçları, 8-9 Temmuz rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt Lig aşamasından katılırken 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan başlayacak.

Organizasyonda 1. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

Grup 1:

FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)

KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)

The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)

FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)

FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)

Grup 2:

FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)

KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Fotbal Club FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Grup 3:

Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)

NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)

FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)

PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)

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