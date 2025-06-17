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Ali Hamaney'i öldürecekler mi? İsrailli bakan tehdit etti sonun Saddam gibi olur

Ali Hamaney'i öldürecekler mi? İsrailli bakan tehdit etti sonun Saddam gibi olur

İRAN ile İsrail arasındaki çatışmaların 5'inci gününe girerken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan gelen açıklamalar, Ali Hamaney'in öldürüleceği iddialarını körükledi. Netanyahu'nun 'ölürse sorun çözülür' açıklamasının ardından Katz, İran Dini lideri Hamaney'i "Sonun Saddam gibi olur' diyerek tehdit etti.

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İran ile İsrail arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Bakanlığı Yisrael Katz'dan gelen açıklamalar gündeme oturdu. Dün İran devlet televizyonu kanalının vurulmasına atıfta bulunan İsrail Savunma bakanı, bunun Hamaney'e mesaj olduğunu söyledi.

Bugün en önemli yerleri vuracağız
Tahran'da bugün çok önemli, stratejik, rejime ait hedeflere ve altyapıya saldıracaklarını duyuran Katz, Tahran'daki 10'un üzerinde nükleer hedefi yok edeceklerini belirtti.

Sonun Saddam gibi olur
İran'ın düzenlediği misillemeler nedeniyle "Hamaney'i uyardığını" dile getiren Katz, isim vermeden Irak devrik lideri Saddam Hüseyin'e atıfta bulundu şu tehdidi savurdu:

-"İran'ın komşu ülkesinde (Irak) İsrail'e karşı aynı yolu seçen diktatörün (Saddam Hüseyin) kaderini hatırlaması iyi olur."  

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte de Hamaney'i hedef almalarının çatışmaları sonlandıracağını savunmuştu.

ABD harika bir dost
ABD'nin 13 Haziran'da başlattıkları saldırılara katılıp katılmayacağı konusunda ise Katz, "ABD harika bir dost, şu anda bazı saldırılara karşı savunmamızda bize yardımcı oluyor, bunun için onlara teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı'nın kararları ABD'nin kararlarıdır ve her türlü karara saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

SADDAM HÜSEYİN'İN SONU

Saddam Hüseyin, 1979'dan 2003'te devrilene kadar Irak'ın beşinci cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. 2003 yılında ABD liderliğindeki bir koalisyon, Saddam Hüseyin'i kitle imha silahları geliştirmek ve El Kaide ile bağlantıları olmakla suçlayarak Irak'ı işgal etti. Ali Hamaney'i öldürecekler mi? İsrailli bakan tehdit etti sonun Saddam gibi olur - Resim: 0

Saklanan Saddam Hüseyin 13 Aralık 2003'te yakalandıktan sonra Irak Geçici Hükümeti tarafından yargılandı. Saddam Hüseyin, 5 Kasım 2006'da asılarak idama mahkum edildi. Cezası 30 Aralık 2006 tarihinde infaz edildi.

saddam idamı

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