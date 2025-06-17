Türkiye'nin kaç üssü var? Yurt dışında askeri üssü olan ülkeler açıklandı!
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Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin ardından ülkelerin savaş bütçeleri, ordu sayıları gündeme geldi. Buna yurt dışındaki üsleri de dahil oldu. Türkiye'nin nerede kaç üssü var, yurt dışında en çok üssü olan ülke hangisi...
The Global Geopolitics'in verilerine göre yurt dışında askeri üsleri olan ülkeler ve sayıları sıralandı.
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İŞTE YURT DIŞINDA ASKERİ ÜSSÜ OLAN ÜLKELER...
YUNANİSTAN | 1
28
İSRAİL | 1
JAPONYA | 1
PAKİSTAN | 1
38
BANGLADEŞ | 1
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 2
48