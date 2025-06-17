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İsrail'in Fordo planı ortaya çıktı! ABD düğmeye basacak mı?

İsrail'in Fordo planı ortaya çıktı! ABD düğmeye basacak mı?

İran ve İsrail arasındaki saldırılar 5. gününe girerken, ABD Başkanı Trump’ın G-7 zirvesinden ani ayrılışı “savaşa doğrudan dahil olma” ihtimalini gündeme taşıdı. Fordo Nükleer Tesisi’ni hedef almak isteyen İsrail, ABD'nin sığınak delici bombalarına ve pilot desteğine ihtiyaç duyuyor. Tel Aviv yönetimi, “Son darbeyi ABD vurmalı” diyerek Washington’a açık çağrıda bulundu.

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İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 5. gününe girerken bölgedeki tansiyon katlanarak arttı. Nükleerden arındırmak için İran ile yoğun temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, G-7 zirvesinden apar topar ayrılması "İsrail'in saldırısına dahil olacak" iddialarını güçlendirdi.

New York Times'ta yer alan habere göre, İsrail'in, saldırıya rağmen hasar almayan Fordo Nükleer Tesisi'nin yıkabilmesi için "hassas güdümlü sığınak delici bombalara" ihtiyacı var.

İsrail'in Fordo için ABD desteğine ihtiyacı var 

Dolayısıyla İsrail'e, ABD'nin B-2 bombardıman uçağından atılan "Massive Ordnance Penetrator" sistemine ulaşması için ABD desteği gerekiyor.

ABD ordusu ise son iki yıldır, Beyaz Saray'ın sıkı gözetimi altında "sığınak delici" bombalar ile tatbikat gerçekleştirdi. Ordu, gerçekleştirdiği tatbikatların ardından Fordo gibi bir nükleer tesisi yıkmak için tek bir bombanın yetmeyeceği fikrine vardı.

Ayrıca Fordo Nükleer Tesisi'ne yapılacak saldırının ABD'li pilot ve mürettebat tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Dikkatler Trump'ın kararına çevrilmişken G-7 zirvesinden erken ayrılan ABD Başkanı, "Buradan ayrılır ayrılmaz bir şeyler yapacağız. Ama buradan ayrılmam gerekiyor" dedi.

Netanyahu baskıyı artırdı

"Massive Ordnance Penetrator" bombaları, 2004 yılında George W. Bush tarafından Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini vurmak amacıyla geliştirilmeye başlandı ve Trump döneminde ABD ordusunun envanterine eklendi.

Netanyahu, Bush yönetiminden bu yana ABD'nin sığınak delicilerini kullanabilmek için baskı yaptı, ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadı.

Trump ile konuşan kişiler, Netanyahu'nun ABD Başkanı ile görüşmelerinde tekrar tekrar gündeme bu bombaları getirdiğini söyledi. Trump ise, bu soru sorulduğunda genellikle doğrudan bir cevap vermekten kaçındı.

İsrail eski savunma bakanı Yoav Gallant, saldırının "ABD ve İsrail tarafından" yapılması gerektiğini savundu.

"Son darbeyi vuracak olan ABD'dir"

İsrail ordu sözcüsü, Fordo'yu etkisiz hale getirmek için ABD'nin yardımına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Ordu sözcüsü, Fordo'nun "yıkılması" için ABD'den yardım talep ettiklerini belirtirken "Fordo tesisinin yıkılmasına yardım talebimizin Başkan Trump tarafından onaylanması gerekiyor." dedi.

Sözcü, "İranlılara yıkıcı bir darbe indirdik, ama son darbeyi vuracak olan ABD'dir" sözlerini ifadesine ekledi.

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