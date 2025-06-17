İran'da patlama sesleri: Hedefte rafineri var

İran'ın İsfahan kentinde art arda büyük patlamalar meydana geldi. Sosyal medya kaynaklarına göre, patlamaların hedeflerinden biri İsrail tarafından vurulan rafineri bölgesi oldu.

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İsfahan'da peş peşe büyük patlamalar meydana geldi.

Saldırıların etkisiyle büyük patlamaların yaşandığı, bazı binaların hasar aldığı ve bölgedeki sivil alanlarda panik yaşandığı gelen bilgiler arasında.

Isfahan, İran için stratejik öneme sahip bir bölge olarak biliniyor ve bölgede pek çok askeri ve nükleer tesis bulunuyor.