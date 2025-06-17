BIST 9.340
DOLAR 39,44
EURO 45,54
ALTIN 4.292,42
HABER /  GÜNCEL

Rekabet Kurumu'ndan laboratuvarlara dev ceza

Rekabet Kurumu'ndan laboratuvarlara dev ceza

Rekabet Kurumu, 5 özel gıda kontrol laboratuvarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kalite Sistem Laboratuvarları, Veltia Laboratuvarı ve Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti'nin fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla rekabeti ihlal ettiği tespit edilerek toplamda 2,3 milyon lira para cezası uygulandı; diğer iki laboratuvar hakkında ise ihlal bulunmadı.

Abone ol

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, 5 özel gıda kontrol laboratuvarına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladığı belirtildi.

Soruşturmanın, laboratuvarların analiz ücretlerini ortak belirledikleri veya aralarında rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yaptıkları şüphesiyle başlatıldığına işaret edilen açıklamada, "Tamamlanan soruşturmada Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ, Veltia Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ile Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti tarafından fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu teşebbüslere toplam 2 milyon 389 bin 75 lira idari para cezası verildiği aktarılırken, soruşturma tarafı diğer şirketler hakkında ise herhangi bir ihlal tespitinde bulunulmadığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kız arkadaşı ile tartıştı sonrası felaket! Gözaltına alındı
Kız arkadaşı ile tartıştı sonrası felaket! Gözaltına alındı
Hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı! Aralarında profesör ve doçent var
Hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı! Aralarında profesör ve doçent var
Donald Trump'a "Tanrı seni seçti" mesajı
Donald Trump'a "Tanrı seni seçti" mesajı
Havalar ısındı yangınlar başladı! Havadan ve karadan müdahale başladı
Havalar ısındı yangınlar başladı! Havadan ve karadan müdahale başladı
İsrail'in Fordo planı ortaya çıktı! ABD düğmeye basacak mı?
İsrail'in Fordo planı ortaya çıktı! ABD düğmeye basacak mı?
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İsrail'in siyasi ve stratejik amacı, Anadolu coğrafyasını çevrelemek"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İsrail'in siyasi ve stratejik amacı, Anadolu coğrafyasını çevrelemek"
Ali Hamaney'i öldürecekler mi? İsrailli bakan tehdit etti sonun Saddam gibi olur
Ali Hamaney'i öldürecekler mi? İsrailli bakan tehdit etti sonun Saddam gibi olur
Devlet Bahçeli’nin Meclis kürsüsüne dönüşü yine ertelendi
Devlet Bahçeli’nin Meclis kürsüsüne dönüşü yine ertelendi
İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümünde de hasar tespit edildi
İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümünde de hasar tespit edildi
Gümüş fiyatlarında 13 yılın rekoru! 37,2 dolara kadar çıktı
Gümüş fiyatlarında 13 yılın rekoru! 37,2 dolara kadar çıktı
Oda kokusunun içine konan VOC nedir? Solunduğunda beyin ve ciğerleri mahvediyor
Oda kokusunun içine konan VOC nedir? Solunduğunda beyin ve ciğerleri mahvediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu