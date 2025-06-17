DMM’den Özgür Özel’in 'Akın Gürlek' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili açıklamaları ile ilgili bir açıklama yaparak, Özel’in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik iddiaların eksik, yanlış ve manipülatif olduğu, yapılan uygulamaların yasal çerçevede ve kamu hizmeti kapsamında olduğu vurgulandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin bir duyuru yayımladı. Açıklamada, Özel’in dile getirdiği iddiaların gerçekle bağdaşmadığı ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.

DMM, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ithamların eksik, çarpıtılmış ve manipülatif olduğunu belirterek, bu tür söylemlerin kamuoyunda kurumlara olan güveni zedeleme amacı taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada, söz konusu uygulamaların yasal sınırlar içinde, tamamen kamu hizmeti gereği gerçekleştirildiği ifade edildi.

Özgür Özel’in açıklamalarında, savcılık makamının tarafsızlığına gölge düşürecek ifadeler kullandığına işaret eden DMM, bu tür beyanların kurumlar arası saygıyı ve demokratik değerlere olan inancı zayıflattığını savundu. Kamuoyuna sağlıklı bilgi akışının sağlanabilmesi için, özellikle siyasi sorumluluk taşıyan kişilerin daha dikkatli ve sorumlu açıklamalar yapması gerektiği belirtildi.

DMM ayrıca, vatandaşların dezenformasyona karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak, güvenilir kaynaklardan teyit edilmemiş bilgilerin yayılmasının kamu düzenine zarar verebileceğini vurguladı. Açıklama, kamu kurumlarının yasal sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği mesajıyla son buldu.

İşte DMM'den yapılan o paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı hedef alması, soruşturmaları ve soruşturma yapan makamları itibarsızlaştırmaya yönelik süregelen bir çabanın ürünüdür.

Sayın Özel’in yaptığı açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır; bilakis Sayın Özel’in eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir. Şöyle ki;

Sayın Özel’in yaptığı açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır; bilakis Sayın Özel’in eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir. Şöyle ki;

1.⁠ ⁠İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2019 yılında İstanbul’da Terör ve Örgütlü Suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevi dolayısıyla hassas bir görev icra etmiştir.

İBB Başkanlığı, kamu kurumları arasındaki iş birliği zemininde adli makamlara tahsis ettiği araçlar kapsamında İstanbul Adliyesine de çeşitli araçlar tahsis etmiştir.

Halihazırda İstanbul’da, başta İBB olmak üzere belediyelerin İstanbul Adliyesi ile bu kapsamda iş birlikleri devam etmektedir.

İstanbul Adliyesi’nin mevcut hâkim ve savcı servislerini de halen İBB iştirakleri karşılamaktadır ve bu uygulama devam etmektedir.

2.⁠ ⁠İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2022 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla birlikte bir yatçılık fuarının açılışına Adalet Bakan Yardımcısı olarak katılmıştır.

Sayın Gürlek’in idari bir makamda iken ilgili yat fuarına gerçekleştirdiği ziyaret nezaket gereğidir ve kamunun yerli üretime manevi desteği bağlamında gerçekleştirilmiştir.

Sayın Gürlek’in tamamen kamu görevi dolayısıyla davet edildiği bir programa iştirak etmesini Sayın Özel’in istismar etmesi açık bir manipülasyondur.

3.⁠ ⁠Yine ana muhalefet liderinin, İstanbul’da bütün izinleri alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanını istismar etmesi sorumsuz bir tutumdur.

Başsavcılık makamına tahsis edilmiş bir lojmanın, halihazırda başsavcılık görevinde bulunan bir kişiye özel bir tahsismiş gibi gösterilmesi manipülatif bir yaklaşımdır.

Söz konusu lojman, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen lojmanlara benzer şekilde gayrişahsi bir mülk olarak kamu hizmetinde kullanılmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.