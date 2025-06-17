Sergül Keskin’den çocuklara karne hediyesi: Uçurtmalar ‘barış’ için havalandı

Kağızman’da CHP’li eski belediye başkan adayı Sergül Keskin, çocukların karne sevincini doyasıya yaşamaları için ilçede ilk kez “Uçurtma Şenliği” düzenledi. Etkinlikte çocuklara rengarenk uçurtmalar hediye eden Keskin, savaşların en çok çocukları etkilediğini vurgulayarak uçurtmaların barış için gökyüzüne bırakıldığını söyledi.

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Kağızman’da 2024 Yerel Seçimlerinde CHP’den Belediye Başkan adayı olan Sergül Keskin, çocukların karne sevincini doyasıya yaşamalarını sağlamak için ilçede bir ilki gerçekleştirerek “Uçurtma Şenliği” düzenledi.

Halime Aslan Yıldız İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin katılımı ile Tugay alanında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, Sergül Keskin tarafından kendilerine hediye edilen rengarenk uçurtmaları gökyüzünde birbiriyle yarıştırdılar.

Müzik eşliğinde eğlenen ve uçurtmalarını uçuran çocuklara aileleri de eşlik etti. Etkinlikle çocuklar dans ederken, aileleri de halay çekti.

Etkinlikte konuşan Sergül Keskin, aday olduğu dönemde Kağızman için çok sayıda proje hazırladığını, bunlar arasında en çok değer verdiği projelerin üretimi destekleyen, kültür, sanat ve sporu toplumun tüm katmanlarına yayacak aktiviteler ile gençlere ve çocuklara yönelik projeler olduğunu söyledi.

Belediye seçimlerini kaybetse de bazı projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Keskin, bu kapsamda okul dönemi sona ererken çocukların karne sevincini doyasıya yaşamalarına katkı sunmak için Kağızman’da da bir ilk olan “Uçurtma Şenliği’ni düzenlediğini belirtti.

“Batı’da çocuklar Disneyland’a gidiyor, Doğu’da koyun, inek otlatıyor”

Keskin, Batı’da ailelerin bir bölümünün yarıyıl ya da yaz tatillerinde çocuklarını Fransa’da Disneyland’a ya da İsveç’te kayağa götürürken, bu bölgenin çocuklarının lunaparktan habersiz olduğunu, büyük bölümünün de tatilde koyun, inek otlattığını söyledi.

Bölgeler arasında bu kadar büyük uçurumların açılmaması gerektiğine işaret eden Keskin, “Ben de kendi imkanlarım dahilinde en azından çocuklarımızın karne döneminde eğlenebilecekleri bu etkinliği planladım. Ve onların neşesini uçurtmalarla birlikte gökyüzüne taşıdık. Onlar bu uçurtmalar gibi renklerini ve neşelerini hiç kaybetmesinler. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar demek. Güzel yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Bu etkinliği de her yıl daha da büyüterek geleneksel hale getireceğiz” diye konuştu.

“Uçurtmaları barış için uçuruyoruz”

Bugün bu etkinliği planlarken, yanı başımızda bir savaş çıkacağından habersiz olduklarını dile getiren Keskin, “İki günden beri İsrail İran’ı, İran İsrail’i füzelerle vuruyor. Ortadoğu’da savaş, kan, gözyaşı hiç bitmiyor. Savaşlardan en çok çocuklar zarar görüyor. Biz Atatürk’ün “Yurtta Barış, Cihan’da Barış” sözünün değerini çok iyi bilen bir ülkeyiz. Çünkü bu topraklar savaşlarda yüzbinlerce şehit vermiş ve Anadolu o şehitlerin kanıyla sulanmış. O yüzden savaşları reddediyoruz ve uçurtmalarımızı barış için uçuruyoruz” dedi.