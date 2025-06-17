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ABD'den, İsrail'e yeni teklif! Sürpriz ateşkes detayı

ABD'den, İsrail'e yeni teklif! Sürpriz ateşkes detayı

ABD'nin İsrail'e, Hamas'la esir takası ve Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkes teklif ettiği bildirildi.

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Israel Hayom gazetesinin haberinde, "İsrail'in, ateşkes ve alıkoyduğu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin bırakılmasını öngören ABD teklifi üzerinde çalıştığı" ifade edildi.

60 GÜNLÜK YENİ ATEŞKES TEKLİFİ

ABD'nin önerdiği ateşkesin 60 gün süreceği, bu sürede saldırıları sonlandırmak için müzakerelerin yapılacağı ve esirlerin serbest bırakılacağı iddia edildi.

ABD'nin saldırıların sona ermesi ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası konusunda katılımcı tarafların tamamını ciddi şekilde garanti eden bir formül önerdiği öne sürüldü.

HAMAS, ABD'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gazete haberinde Hamas'ın ABD'nin teklifini kabul ettiğini iddia etti.

İsrail, Hamas ve ABD'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" söylemişti.

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