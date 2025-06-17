Fatih Altaylı'dan olay kıyaslama! İmamoğlu ve Öcalan...

Gazeteci Fatih Altaylı’nın, Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar, özellikle PKK lideri Abdullah Öcalan’la kıyaslama içeren ifadeleri nedeniyle tepki topladı. Altaylı’nın “Öcalan’ın adası var, bu adam öyle değil” sözleri sosyal medyada yersiz ve ölçüsüz bulunarak eleştirildi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada verdiği görüntüye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, kamuoyunda “İmamoğlu yorgun ve yıpranmış görünüyor” yorumlarına kısmen katıldığını ifade ederek, “Yorgun olduğu doğru ama ben baya yıpranmış görmedim. Cezaevindeki insan yıpranır ayrıca” dedi.

ÖCALAN KIYASLAMASI

Altaylı’nın değerlendirmesinde dikkat çeken bir diğer konu ise, İmamoğlu’nun durumu ile PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan arasında yaptığı kıyaslama oldu. “Sonuçta Öcalan gibi bakılmıyor. Öcalan’ın adası falan var. Bu adam öyle değil,” diyen Altaylı'nın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Altaylı'nın bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından “yersiz, ölçüsüz ve manipülatif” bulunurken, İmamoğlu’na dönük yargı süreçlerini hafife alan bir yaklaşım olarak eleştirildi.