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Almanya Başbakanı Merz'den itiraf gibi İran açıklaması: İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş

Almanya Başbakanı Merz'den itiraf gibi İran açıklaması: İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi" dedi.

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İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a başlattığı saldırılar sonrası iki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına verdiği röportajda İsrail'e destek verdi.

'İRAN'A SALDIRILAR İSRAİL'İN HEPİMİZİ ÇİN YAPTIĞI KİRLİ BİR İŞ'

Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekleyerek, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız." dedi.

'BU MOLLA REJİMİ DÜNYAYA ÖLÜM VE YIKIM GETİRDİ'

Merz, İran yönetiminin İsrail'in son birkaç gündür düzenlediği saldırılar nedeniyle zayıfladığını belirterek, "Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek" dedi.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması halinde Avrupalıların diplomatik yardım teklifinin saldırılardan önce olduğu gibi hala geçerli olduğunu aktaran Merz, "Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar olduğu gibi yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır" dedi.

'İSRAİL YOK ETMEYİ BAŞARAMAZ, GEREKLİ SİLAHLARDAN YOKSUN AMA ABD'LİLERİN ELİNDE VAR'

Merz, İran'ın taviz vermemesi halinde nükleer programının "tamamen yok edilmesinin" gündeme gelebileceğini belirterek, "İsrail ordusunun bunu başaramayacağı açık. Gerekli silahlardan yoksun. Ama ABD'lilerin elinde var" dedi.

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