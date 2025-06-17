Yazışmalar ortaya çıkmıştı! PFDK'da toplu istifa kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu başkanı ve yönetiminin istifa kararı aldığı iddia edildi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı ve yönetiminin istifa kararı aldığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; PFDK Başkanı ve yönetimi istifa kararı aldı. Öte yandan istifa metninin TFF resmi sitesinden paylaşılması bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum köşe yazısında PFDKüyeleri arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları kaleme almıştı.

Söz konusu köşe yazısında şu ifadeler kullanılmıştı:

- Kurulun ortak WhatsApp grubunda bazılarının fütursuzca Galatasaray amigoluğu yapması normal bir şey midir?

- Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

- "1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?

- "Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

- En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

- Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli.

- Duyduğum; bunların ekran görüntüleri birlerinin elindeymiş. Hatta ve hatta bunlar Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un da elinde varmış.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaparak TFF'ye başvuruda bulunulduğunu duyurmuştu.