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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Netanyahu mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Netanyahu mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüşmesinde Netanyahu’nun bölge güvenliği için en büyük tehdit olduğunu vurguladı. “Gazze’deki soykırım unutulmamalı, çatışmalar Suriye’ye sıçramamalı” dedi.

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Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Erdoğan, İsrail saldırılarının Gazze’deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye’yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"NETANYAHU BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

ÇOK ÖNEMLİ GAZZE VURGUSU

Cumhurbaşkanımız, İsrail saldırılarının Gazze’deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye’yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti."

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