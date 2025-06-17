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Çin, "C929" yolcu uçağının bazı donanım ve parçalarının üretimi için Batılı şirketlerle anlaştı

Çin, "C929" yolcu uçağının bazı donanım ve parçalarının üretimi için Batılı şirketlerle anlaştı

Çin'in, geniş gövdeli yolcu uçağı "C929"un bazı donanım ve parçalarının üretimi için Batılı şirketlerle anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, uçağın üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), 55. Paris Havacılık Fuarı'nda, modelin fren kontrol, lastik basıncı, buzlanma dedektörü ve kabin oksijen sistemlerinin tedariki için Fransız havacılık sanayi şirketi Safran ile işbirliği mutabakatı imzaladı.

COMAC'ın modelin kabin kapısı sensörlerinin tedariki için de ABD'li Crane Aerospace and Electronics firmasıyla anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Söz konusu anlaşmaların, ABD'nin ihracat kontrollerinin havacılık sanayi tedarik zincirinde belirsizlik yarattığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.

"Airbus 350" ve "Boeing 787" model yolcu uçaklarına rakip olması hedeflenen C929'un 12 bin kilometre uçuş menziline sahip olması amaçlanıyor.

Maketler dışında gün yüzüne çıkarılan bir prototipi olmayan ve henüz uçuşa uygunluk lisansı almayan modelin ilk teslimatının 2027'ye kadar yapılması hedefleniyor.

- İlk siparişi Air China'dan almıştı

C929, ilk siparişini Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China'dan almıştı. COMAC ile Air China arasındaki ön sipariş anlaşması, Kasım 2024'te Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda imzalanmıştı.

COMAC'ın kısa mesafe yolcu uçağı "C909" ve orta mesafe yolcu uçağı "C919" modelleri halen ticari seferlerde kullanılıyor.

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