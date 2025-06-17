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İsrail-İran çatışmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi

İsrail-İran çatışmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

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İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları beşinci gününde de sürüyor. İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesinde birçok bölge hedef alınıyor.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi oylandı..

TEZKERE KABUL EDİLDİ

İsrail'in İran'a saldırılarının kınandığı tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Tezkerede şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımı, bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve İran'a saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz

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